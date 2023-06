Primo caldo torrido Termometro sopra i 35 ma l’estate si annuncia con il sole a singhiozzo

di Paolo Mandoli

Inizio subito rovente per l’estate 2023. Mercoledì scorso la temperatura massima nel centro storico di Lucca ha raggiunto 33,7 gradi; giovedì 22 ha raggiunto 35,3 gradi alle ore 15,15 superando la soglia dei 34 gradi che indica un forte disagio da calore. Solo giovedì il 2023 ha cancellato la precedente assenza di giorni roventi (quelli con 34 o più gradi) nel centro cittadino. In media nel mese di giugno si contano a Lucca 3 o 4 giorni con temperatura di 34 o più gradi.

Mancano ancora 7 giorni alla fine del mese, dunque giugno 2023 potrebbe scalare la classifica dei più roventi. Attualmente si trova al 17° posto (dall’anno 1941) con una media di 22,7 gradi al pari degli anni 2014, 2011, 2000 e 1976. Ieri 29,6 gradi con cielo coperto e temporale pomeridiano. Appare dunque impossibile raggiungere il livello record del giugno 2003 che si chiuse con una temperatura media di 25,6 gradi o anche del giugno dello scorso anno (secondo nella classifica) chiuso con una media di 25,1 gradi.

Impossibile arrivare a contare 10 giorni con temperatura di 34 o più gradi, come avvenne nel 2012 e nel 2008. Soltanto in poche occasioni il mese di giugno ha conquistato addirittura il primato assoluto della temperatura più alta dell’anno. Avvenne il 27 giugno 2019 con 37,8 gradi, il 30 giugno 2008 con 36,0 gradi e il 24 giugno 2002 con 38,2 gradi. Il primato assoluto della temperatura massima a Lucca resta il 40,2 gradi registrato il 6 agosto 2003. Le previsioni stagionali, elaborate dal Consorzio Lamma, indicano un’estate con temperature alternate: sopra la media, ovvero con temperatura superiore di oltre un grado rispetto alla media, in questo mese di giugno; leggermente sopra la media in luglio (fino a un grado in più), poi di nuovo sopra la media in agosto e in settembre. Sempre guardando alle previsioni stagionali si parla di un mese di luglio con giorni di pioggia sopra la media (almeno 2 giorni in più oltre la media) mentre agosto e settembre dovrebbero avere un numero di giorni di pioggia nella media, ovvero da meno due a più due giorni di pioggia rispetto alla media.

Ricordiamo che nei giorni e nei periodi più caldi è necessario seguire alcune regole di comportamento al fine di prevenire le tipiche conseguenze nocive legate alle ondate di calore. Anzitutto si deve limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo, evitare la disidratazione e soprattutto ridurre i rischi nelle persone più fragili (molto anziane, con problemi di salute, che assumono farmaci, neonati e bambini molto piccoli). In particolare viene consigliato di non uscire nelle ore più calde, tra le ore 11 e le 18; migliorare l’ambiente domestico e di lavoro, schermando le finestre esposte a sud e a sud- ovest con tende e oscuranti regolabili, oltre a usare se possibile ventilatori o l’aria condizionata. È necessario bere molta acqua e mangiare frutta fresca, moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche, fare pasti leggeri, vestire indumenti comodi e leggeri di cotone, lino o fibre naturali e il cappello se si è all’aperto.