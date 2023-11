Prime raffiche di inverno. Forte vento in Garfagnana e neve al passo delle Radici

"Allarme per chi si muove da e per Castelnuovo di Garfagnana. Pericolo sulla carreggiata in prossimità del ponte sulla rotonda per una grossa pianta in bilico sulla strada. Siamo fermi in coda, che parte dalla rotatoria stessa, e abbiamo chiamato i vigili del fuoco per informare e sollecitare un intervento in merito.In arrivo una squadra". Questo uno dei tanti messaggi che nella giornata di ieri si sono rincorsi sui principale social media per segnalare agli utenti in rete le criticità presenti sulle strade della Valle del Serchio, con rami, piante e alberi pericolanti o addirittura caduti a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito con la caratteristica della bufera diverse zone della Media Valle del Serchio e della Garfagnana fino dalla serata precedente.

Tante, infatti, le chiamate arrivate a vigili del fuoco e alle forze dell’ordine con altrettanti interventi, dai più livelli di gravità che si sono svolti per tutta la notte e sono proseguiti incessantemente nella mattinata e fino alla tarda sera di ieri. Situazione generale prevista anche dall’allerta meteo emessa dal Centro Funzionale della Regione Toscana dalla mezzanotte di martedì e fino alle mezzanotte di ieri, con un miglioramento previsto per oggi anche se le temperature massime sono segnalate in repentino calo. Al lavoro con le squadre dei vigili del fuoco, anche i carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana e gli addetti della Provincia di Lucca per la viabilità di loro competenza, oltre alla Polizia Provinciale che si è mossa sui diversi fronti di temporanea emergenza. Sempre nella giornata di ieri, a causa di un improvviso rinforzo delle raffiche di vento, l’emergenza si è spostata nel centro del capoluogo della Garfagnana dove, all’interno di Piazzale Chiappini, una struttura è stata letteralmente spostata dal suo ancoraggio, rendendo necessario un nuovo intervento delle forze già in campo, che hanno provveduto all’immediata messa in sicurezza. Nella serata di martedì intorno alle 21, ha fatto la sua comparsa anche la neve, con il borgo di San Pellegrino in Alpe, a 1525m di altitudine nel comune di Castiglione di Garfagnana, imbiancato e sferzato dal vento che ha portato i primi fiocchi. Necessario, seppure con la poca neve in accumulo a terra, l’intervento dei mezzi della Provincia che hanno permesso la pulizia della viabilità. Neve anche al Passo delle Radici, al confine con il vicino paese di Frassinoro in provincia di Modena, dove entrambi i versanti appenninici sono stati interessati dal fanomeno nevoso, rimasto comunque di portata debole. Inizialmente prevista solo sulle cime dell’Appennino Tosco Emiliano, la neve ha raggiunto le quote più basse, comparendo sui 1500 e fino ai 1300 metri di altitudine.

Fiorella Corti