Primavera rumo-rosa. Marzo e aprile, due mesi dalla parte delle donne

Non solo l’8 marzo ma due mesi di iniziative. "Primavera rumoROSA", si chiama così il programma di iniziative promosse dal Comune e dalla Commissione Pari Opportunità in occasione della ‘Giornata Internazionale dei diritti delle donne’, che sarà realizzato durante i mesi di marzo e aprile.

Il calendario di eventi prevede incontri di ascolto con la Commissione Pari Opportunità, incontri sulla violenza di genere, presentazione di libri, laboratori con gli studenti e il secondo festival letterario al femminile "Ti presento un’amica". "Il titolo delle iniziative che abbiamo promosso in occasione dell’8 marzo è particolarmente significativo, perché indica la nostra volontà di farci sentire ancora con più forza sui temi legati alla parità di genere e in particolare alla violenza di genere che sta subendo una inaccettabile escalation negli ultimi mesi - dichiarano l’assessora ai diritti Serena Frediani e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Alida Bondanelli - assistiamo ancora troppo spesso a continue violazioni per ciò che riguarda il diritto al lavoro, alla sicurezza, alla parità salariale delle donne e ogni giorno ascoltiamo notizie che riguardano discriminazione, violenza e omicidi che coinvolgono le donne, diventati nel tempo così frequenti da dover creare, anni fa, il neologismo "femminicidio" (inserito nella Treccani nel 2012).

In questo senso è di particolare importanza l’iniziativa in programma al mercato di Capannori proprio nella data della ‘Giornata Internazionale dei diritti delle donne’ realizzata insieme ad Amnesty International dove saranno coinvolti anche ragazze e ragazzi delle scuole che pensiamo sia importante sensibilizzare su questi temi". Venerdì 8 marzo, alle 11, al mercato di Capannori, in piazza Aldo Moro, la Commissione Pari Opportunità, unitamente ad Amnesty International (gruppo di Lucca), all’associazione MyTime e alla classe terza B dell’Istituto Comprensivo Carlo Piaggia di Capannori, in rappresentanza dello stesso istituto, si incontreranno in Piazza Aldo Moro, nei pressi della sede comunale, per raccontare storie di donne e di violenza.

Sempre al mercato di Capannori dalle 10 alle 12 la Commissione Pari Opportunità sarà presente con uno sportello di ascolto. il 23 marzo al liceo Scientifico ’E. Majorana’ di Capannori ci sarà un incontro con gli studenti a cura di Rachele Ignesti, autrice del libro ‘Il mio nuovo principe azzurro". Infine il 13 e 14 aprile seconda edizione del Festival Letterario ‘Ti presento un’amica".

Massimo Stefanini