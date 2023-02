Primarie Pd, vince Schlein Mercanti non sfonda

Vince Elly Schlein in provincia di Lucca e per lei ci sono percentuali, come si sarebbe detto un tempo, in certi casi “bulgare“. La vittoria della giovane deputata trascina anche Emiliano Fossi, l’ex sindaco di Campi Bisenzio che diventa il nuovo segretario regionale Pd, battendo Valentina Mercanti, la consigliera regionale lucchese. Sebbene, va detto, a livello locale Mercanti vince con 2.747 voti contro i 2.428 di Fossi.

Partiamo dunque dall’affluenza. In tutta la provincia al voto sono andati in oltre 8mila di cui 5.394 nei 40 seggi allestiti tra Lucca, Piana, Mediavalle e Garfagnana e quasi in 3mila in Versilia. Nel capoluogo, Lucca, hanno votato ai gazebo e ai seggi allestiti nelle sezioni e nei circoli in 2.079; dei quali 1.492 hanno assegnato la preferenza a Elly Schlein (71,8%) e 587 a Stefano Bonaccini (28,2%). Le percentuali si fanno meno radicali nel resto della Lucchesia, dove ha sì vinto Schlein, ma con il 62 per cento i voti (3.083 voti) raccolti dalla giovane deputata, 45% quelli del presidente della Emilia Romagna (2.204)

Un verdetto opposto a quello del voto nei circoli, dove potevano esprimersi solo gli iscritti, e che aveva premiato Bonaccini con il 62,4, mentre Schlein aveva raccolto il 34,7%. Ai gazebo, è evidente, si è presentato un elettorato che chiede al Pd una svolta verso sinistra, come Schlein promette di dare.

Al di là del risultato, c’è soddisfazione in casa Pd per l’esito della consultazione popolare; oltretutto che si è svolta in un giorno non certo facile per le condizioni meteo.

“Pioggia, freddo e anche la neve in alta montagna – dicono dalla federazione territoriale del partito – non hanno fermato la partecipazione. In un contesto politico in cui aumenta vertiginosamente l’astensionismo, calano gli iscritti ai partiti e la democrazia interna delle diverse formazioni è solo un miraggio, è stata davvero una grande giornata di partecipazione e di buona politica. Il successo della tornata delle primarie 2023 è tutto delle decine di volontari che hanno dedicato la loro domenica e i giorni precedenti alla buona riuscita del voto che ha richiesto uno sforzo organizzativo e logistico straordinario. Per questo, in primis, oggi corre l’obbligo di ringraziare anche pubblicamente tutti i volontari, i militanti, i segretari di circolo del Partito Democratico.”

In Versilia, come del resto quasi dovunque, stravince Schlein. Nei comuni versilesi ha raccolto il 72,4% dei consensi contro il 27,5% di Bonaccini che, in termini numerici, significano 2.151 voti per la giovane deputata e 818 per il presidente della Emilia Romagna.