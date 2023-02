Primarie del Pd Come si vota

Domenica 26 febbraio si terrà l’atto conclusivo delle primarie del Pd. Si voterà per il segretario nazionale (la scelta sarà fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein) e per il segretario regionale (Valentina Mercanti o Emiliano Fossi). Anche il comune di Barga vedrà la presenza di due seggi: no a Barga capoluogo, presso la sede del partito, davanti all’ ex bar Onesti e l’altro a Fornaci, nei locali sopra la stazione. Il voto si terrà dalle ore 8 alle ore 20. Potranno votare tutti gli iscritti dei cinque circoli del PD Barghigiano e chiunque voglia farlo, purché regolarmente iscritto nelle liste elettorali del comune, previo pagamento di 2 euro.