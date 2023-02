Prima la laurea in farmacia poi la Grande Guerra E lì scoprì la grande passione per il volo aereo

Carlo Giannotti, nato a Pieve Fosciana il 21 dicembre 1897, aveva frequentato le Superiori a

Firenze e nel 1922 si era laureato in Chimica all’Università di Pisa a pieni voti.

Dopo tre anni aveva conseguito la laurea in Farmacia e subito dopo era stato ammesso al 6° anno di Medicina. Nel frattempo era diventato Aiuto nel Dipartimento di Mineralogia. La partecipazione alla Grande Guerra aveva fatto nascere la passione per il volo che aveva continuato a praticare nel

ruolo della riserva nella Regia Aeronautica. Dal 1928 venne richiamato per seguire corsi di aggiornamento per i moderni aerei. Morì a Pisa il 16 ottobre del 1929, in un incidente in fase di atterraggio, lasciando nel dolore la giovane moglie Geny Venturini, il figlio Giovanni di due mesi, che da allora verrà da tutti chiamato Carlo e il fratello Davide, docente universitario.

Le ultime ore della sua vita furono ricordate da un ufficiale in una lettera inviata alla moglie. Geny mantenne sempre vivo il ricordo del marito al figlio il quale, conseguita la laurea in Geologia, completò alcuni studi del padre. Giovanni o meglio Carlo intraprese la carriera scolastica,

diventando poi apprezzato Preside in vari Istituti in Garfagnana. Nella foto Carlo Giannotti con il suo “Caproni“.