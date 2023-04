Prima infanzia, nuove rette sulla base dell’Isee

Per consentire alle famiglie che hanno bambini piccoli (di età compresa fra 1 e 3 anni) di poter accedere alla gratuità per la frequenza degli spazi gioco nell’anno educativo 20232024, la giunta ha rideterminato le tariffe su base Isee. In sostanza, le famiglie che hanno un Isee da 0 a 24.000 euro, avranno, salve le esenzioni richieste dal servizio sociale, una tariffa mensile determinata, in misura proporzionale, tra un minimo di 40 euro e un massimo di 150 o 120 euro, a seconda che si tratti di spazio gioco antimeridiano o pomeridiano. Le famiglie con Isee superiore a 24.000 euro continueranno invece a pagare la retta di sempre, 150 euro per la mattina e 120 euro per il pomeriggio. Questo al netto del provvedimento della Regione che introduce la gratuità per l’intero anno.