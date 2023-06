“Prima che divenga neve“ Nuovo romanzo di Gottardo

Sta per uscire “Prima che divenga neve” (Carmignani Editrice, pagg.180, 15 euro) il nuovo romanzo di Aldo Gottardo (nella foto). Il protagonista della storia è Ivan che decide di andare a cercare la sua ex compagna di scuola Nicoletta della quale conserva i ricordi classici della gioventù, con l’amore che stravolge e avvolge il sentimento, e il desiderio che dilaga per quella donna di cui conserva l’intensità dello sguardo. Decide di mettersi in viaggio per andarla a cercare, senza tuttavia averne i riferimenti. Parte da un anonimo binario 3 della stazione verso una meta ignota; con sé poche certezze, eccetto una: adesso che la sua età si è fatta più matura, prevale la voglia incontenibile di ritrovare Nicoletta. L’autore si cimenta in una scrittura accattivante senza escludere alcuni passaggi "di contenuto": un messaggio contro l’appiattimento della nostra società, dove il sogno – anche nella reale accezione onirica e non metaforica – si rivela facente parte dell’avventura, intrapresa peraltro in compagnia di una gatta e dove non mancano incontri caratterizzati dallo scambio con l’altro in una perfetta fusione d’amore.

Ivan porta poche cose con sé, in un viaggio che lo condurrà fino alla costa orientale del continente asiatico. Insomma, un’avventura senza mèta né certezza. All’interno del romanzo troviamo nove tavole illustrate di due artisti, Gabri Scriba e Cristina Mooney, tatuatori e illustratori. Il libro, sarà presentato domani alle 18 al bar della stazione, dove Aldo Gottardo dialogherà con l’editrice.

Maurizio Guccione