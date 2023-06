Prezzi tra 38 e 120 euro E si cerca anche personale

Turismo fa rima anche con possibilità di occupazione. Come sottolineato infatti da Lorenzo Gatti, direttore generale di “Ristogest“ la società che ha in concessione l’Ostello San Frediano, la struttura necessiterà in totale di circa 30 persone, con mansioni per il ristorante incluse, ricercate direttamente sul territorio, dando priorità all’esperienza, ma con riguardo anche per gli studenti.

Per quanto riguarda i prezzi, difficile dare una risposta precisa ad oggi: soprattutto perché l’Ostello sarà molto modulare e non porrà paletti bensì potrà variare in base alla tipologia di clientela. Tanto per fare un esempio, ci saranno camere doppie ad uso esclusivo, ma sarà possibile arrivare fino a camere con otto posti, e a quelle con bagni in comune e capaci di ospitare ad esempio delle scolaresche: in quest’ultimo caso infatti, le camere con bagno privato potranno essere utilizzate dai professori mentre quelle con bagni in comune da studenti che potranno anche occupare più letti in una singola camera. Dunque si andrà all’incirca dai 38 euro fino anche a 120, con pulizia giornaliera della camera, biancheria pulita e colazione incluse. Tutto da adattare alle richieste del territorio.

"...mangia quando hai fame, dormi quando sbadigli a tutta bocca: a pancia piena potrai dirmi tutto, dopo che gli occhi si sono saziati di sonno" scriveva Teofilo Folengo nel 1524: è questo il mantra del progetto.

Cristiano Consorti

Rebecca Graziano