Previdenza complementare, il tfr come volano per un nuovo welfare

Inflazione, costi e oneri previsti: quanto incide sulle imprese il Tfr lasciato in azienda? Questo e altri temi sono stati affrontati nel corso dell’evento, organizzato da Bper Banca e Arca Fondi Sgr, che si è tenuto martedì in città, nell’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni in Piazza San Martino. Durante l’incontro, a cui hanno partecipato numerosi imprenditori e responsabili delle risorse umane di aziende private locali e provinciali, sono state evidenziate le modalità di ottimizzazione della gestione del Tfr attraverso l’adesione dei dipendenti alla previdenza complementare.

Per supportare le esigenze della clientela il Gruppo Bper Banca ha creato un’apposita struttura dedicata alla previdenza complementare che, da oltre un anno, opera al fianco delle aziende e dei dipendenti. Grazie alla partnership strategica con Arca Fondi Sgr, il Gruppo offre ai propri clienti “Arca Previdenza”, il più grande fondo pensione aperto in Italia, con un patrimonio di oltre 4.3 miliardi di euro, più di 200 mila aderenti e oltre 3.000 aziende iscritte.