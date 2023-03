Prevenzione viaggiatori e differenze di genere

Si parlerà di prevenzione per i viaggiatori nel convegno aperto alla cittadinanza in programma domani nell’auditorium di San Micheletto, a partire dalle 9. E’ promosso dalla Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Lucca, sul tema appdunto “La prevenzione delle malattie dei viaggiatori. Differenze di genere“. Interverranno la dottoressa Piera Banti, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia, il dottor Alberto Tomasi, presidente Simvim (Società italiana di medicina dei viaggi e migrazioni) che approfondirà l’argomento “Introduzione alla Travel Medicine”. La ginecologa Marianna Rambaldi proporrà invece una relazione su “La donna gradiva in viaggio” e la pediatra Leila Bianchi invece “Il bambino che viaggia. L’esperienza dell’Azienda Ospedaliera Meyer”. Ai medici partecipanti saranno attribuiti 4 crediti Ecm. A introdurre la mattinata sarà il presidente dell’Ordine dei Medici della provincia, Umberto Quiriconi . Il convegno è patrocinato dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia e dal Simvim.