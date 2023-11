Prevenzione oncologica in Valle. Torna il progetto ‘Qua la Mano‘ ”Vera occasione per il territorio“

In arrivo la seconda edizione dell’appuntamento con le attività di prevenzione oncologica "Qua la Mano", serie di incontri territoriali itineranti organizzati dall’Associazione Odv "Il Ritrovo di Roberta". L’Associazione, da anni particolarmente attiva nelle attività di prevenzione oncologica nella Valle del Serchio, si avvarrà della collaborazione con diverse figure professionali di rilievo nello specifico ambito sanitario di riferimento. La sequenza programmatica di "Qua la Mano" sarà caratterizzata da quattro diversi incontri. La novità maggiormente rilevante di quest’anno riguarda la presenza di ricercatori della Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa, con il dottor Daniele Ballati, che sarà a disposizione durante l’intera durata del percorso per insegnare le corrette tecniche di autopalpazione. Il ciclo di conferenze si compone al momento da quattro diversi incontri che toccheranno alcuni comuni della Garfagnana e della Media Valle del Serchio, come Vagli Sotto, 17 novembre, Fosciandora,1 dicembre, Borgo a Mozzano, 26 gennaio e Coreglia Antelminelli, 16 febbraio nella frazione di Piano di Coreglia.

Il primo incontro, denominato "Una mano dalla Genetica", è fissato per venerdì nel comune di Vagli Sotto, alle 20 nel Ristorante "Il Lago" del capoluogo, tratterà approfondimenti sul tumore ovarico con la ginecologa Marinella Poggi come relatrice. I ricercatori della Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa, inoltre, parlerà del progetto Proxy screening, i test oncologici di prossimità. A ogni incontro , spiegano gli organizzatori, verranno affrontati tre argomenti diversi, dei quali due ricorrenti e poi, a seguire, temi diversi e comunque strettamente correlati al filo conduttore.

"La presenza della Scuola Superiore di Sant’Anna alle nostre conferenze non è soltanto un riconoscimento dato alla nostra associazione e alla sua puntuale opera territoriale - spiega la presidente de "Il Ritrovo di Roberta", Catia Donati -, ma anche un’occasione imperdibile per conoscere cosa succede in Garfagnana e in Media Valle del Serchio in termini di dati su base di ricerca relativa ai tumori. Riteniamo quindi importante informare tutte le persone e fare in modo che la partecipazione a questi eventi sia importante, così da conoscere informazioni precise, fornite da fonti attendibili e professionali".

Fiorella Corti