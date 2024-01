”Prevenzione, non repressione. Saremo un punto di riferimento“

"La nostra sarà prevenzione e non repressione".

Esordisce così Gianluca Bartalini, titolare della Fox Security, l’agenzia privata alla quale, da domani sera, è affidato l’incarico di rendere la movida lucchese più sicura. Un esperimento complesso e premuroso, quello affidato dal comune di Lucca alla ‘Fox Security’, agenzia di sicurezza esperta nel settore che si è già occupata di alcuni incarichi nella nostra città, che ha come scopo quello di migliorare la qualità e la sicurezza nelle zone più frequentate del cerchio alberato. Siamo voluti andare a fondo alla questione parlandone direttamente con Bartalini, che dal 1995 è a capo della Fox, un passato come Ufficiale della Marina Militare e anni come responsabile della sicurezza di grandi eventi, come il Lucca Summer Festival.

Che idea avete di questo progetto?

"Ci crediamo molto, ed è un servizio che abbiamo già attivato in altri comuni, e crediamo che a Lucca possa fare la differenza. Conosciamo già la città per svariati incarichi di cui ci siamo occupati, come per esempio alla notte bianca o la festa di Capodanno, quindi sappiamo già come muoverci".

Come pensate di gestire questo incarico?

"Si tratta di un incarico basato su una attività meramente di prevenzione e in alcun modo di repressione. Puntiamo a dare un sostegno con la nostra presenza e di agire solo in caso di necessità. Saremo un vero e proprio punto di riferimento, non solo per i commercianti, ma anche per residenti e fruitori delle attività".

Mentre gli interventi come saranno calibrati?

"Abbiamo stabilito vere e proprie linee guida per indirizzare in maniera chiara gli operatori. Daranno supporto e sostegno, saranno vigili e riusciranno ad intervenire in maniera decisa ma non in modo attivo, così da mantenere la situazione sotto controllo e riuscire ad avvertire la Polizia Municipale".

Quindi, sarà poi la polizia Municipale a gestire le forze dell’ordine?

"Assolutamente si, il comando della Polizia Municipale sarà l’unica regia a gestire la situazione. La centrale operativa della Municipale ha il pieno incarico di chiamare 118, vigili del fuoco o polizia di stato, in base all’esigenza della situazione. Così si evita il caos più totale".

Rebecca Graziano