Prevenzione e sicurezza Il piano contro gli incendi L’Unione in prima linea

Gestione e prevenzione incendi: numeri importanti per l’Unione Comuni Mediavalle del Serchio, impegnata in prima linea nella tutela e salvaguardia del territorio. Sono numerosi infatti gli interventi AIB (AntIncendi Boschivi) realizzati sul territorio di competenza dell’Unione in questo ultimo anno: un campo di azione vasto e diversificato che va dalle pinete di Viareggio al crinale appenninico, con superfici boscate di migliaia di ettari, dalla macchia mediterranea alle faggete al confine con i prati-pascolo (oltre ai 5 Comuni della Mediavalle - Barga, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia), l’Unione interviene inoltre a supporto dell’area lucchese, Lucca e Piana, e della Versilia. Nel corso del 2022, per quanto riguarda il solo territorio dell’Unione, sono stati registrati 20 incendi boschivi, per un totale di circa 220 ettari coinvolti, che hanno richiesto l’intervento di personale tecnico, rappresentato da 8 Direttori delle Operazioni (DOAIB) e da 20 operai forestali idonei al servizio. Numerosi anche gli interventi effettuati fuori dal territorio di stretta competenza. Durante il primo semestre del 2023 ammontano a 6 gli incendi boschivi, per un totale di circa 17 ettari, tutti gestiti dal personale specializzato dell’Unione, sempre pronto a intervenire. "Il lavoro e l’impegno portati avanti dall’Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio nel campo della gestione degli incendi è di grandissimo spessore, soprattutto tenendo conto della vastità ed eterogeneità del territorio che ci compete" – spiega Marco Remaschi, presidente Unione- "Tra i tanti progetti che stiamo portando – aggiunge - rientrano anche i due interventi di ripristino e salvaguardia ambientale a seguito dei due grandi incendi dello scorso anno, quello di Massarosa del 18 luglio che ha bruciato oltre 900 ettari di boschi in un territorio che mai prima di allora aveva visto una distruzione simile, e quello di Coreglia Antelminelli-Piastroso del 28 luglio. Entrambi i lavori sono finanziati dalla Regione Toscana".

Per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, inoltre, di concerto con l’organizzazione regionale, all’interno della quale opera, l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio gestisce, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 12 invasi nella zona della Media Valle del Serchio e 21 nell’area lucchese, oltre a 2 impianti ripetitori di radio comunicazione con relative viabilità di accesso e viali parafuoco dislocati in aree strategiche del territorio.

Marco Nicoli