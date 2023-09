Prevenzione della vista grazie agli strumenti donati da Lions 108 LA

Un grande aiuto per la prevenzione delle malattie della vista avverrà - grazie alla donazione da parte del Distretto Lions 108 LA -Toscana - della strumentazione specifica che sarà installata all’interno dell’Unità Mobile Oftalmica di proprietà della IAPB Toscana e la cui inaugurazione si terrà domani alle 17 in piazza San Frediano. La strumentazione, utilizzata da medici oculisti volontari Lions e non solo, consentirà di effettuare esami oculistici e screening alla popolazione in occasione di eventi di prevenzione sanitaria, gratuitamente. Nella foto Giuseppe Guerra (Immediato Past Governatore Distrettuale).