Prevenzione degli incendi, si lavora per rendere accessibili le zone isolate

Nei giorni scorsi l’assessore alla protezione civile Fabio Barsanti si è recato assieme al personale del settore comunale dedicato sulle viabilità forestali e sentieri della Brancoleria per seguire gli interventi in corso per garantire la fruibilità delle strade di accesso. I lavori si estenderanno anche ad altre aree boschive. In caso di incendio questa rete di collegamento rappresenta una risorsa fondamentale per permettere ai mezzi e al personale di raggiungere e controllare le zone più isolate. "Si tratta di lavori di taglio vegetazione, ripristino percorsi che devono essere agibili per i mezzi di servizio fuoristrada e per il personale della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco – afferma l’assessore -nove viabilità forestali, quattro sentieri e un’area di controllo".

L’attività riguarda la viabilità fra Deccio di Brancoli e Tramonte, la via della Croce di Brancoli e strada di collegamento, via della Marginetta, via di Faeto e via del Lavatoio, via Foce di Lupo, la strada fra Piazza di Brancoli e Foce alle Borre, via Montefiore, via del Basso, le mulattiere fra Gignano di Brancoli e Piazza di Brancoli, quella fra la Vergaia e Sciura, quella fra Vinchiana– fosso dell’Angelo e Tramonte, la mulattiera fra San Giusto di Brancoli e Pittone e infine l’area di avvistamento di Montecatino.