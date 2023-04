Prevendite: in testa i Blur con 31mila biglietti Assalto anche per Kiss e Robbie Williams

Intanto va avanti il conto alla rovescia per questa edizione del Summer festival, ricca più che mai di big internazionali. Il cartellone, ormai completo, si aprirà come annunciato il 29 giugno con il concerto dei Kiss in piazza Napoleone. Ma ci saranno anche due grandi e attesissimi show sugli spalti delle Mura: il 22 luglio il concerto dei Blur e il 28 luglio quello di Robbie Williams.

Le prevendite per questa edizione 2023 stanno andando molto bene. A due mesi di distanza dal via, in testa a tutti al momento c’è proprio lo show dei Blur (unica data italiana) che veleggia intorno ai 31mila biglietti venduti. A seguire ci sono il concerto inaugurale dei Kiss (più Skid Row special guest) e quello di Robbie Williams con oltre 10mila. Bene anche gli OneRepublic che superano quota 6mila, seguiti a brevisisma distanza dai Chemical Brothers. In generale un cartellone che piace molto e che abbraccia un po’ tutte le età e anche generi molto diversi tra loro, con un’offerta ricca e traversale.

Ecco il cartellone completo: 29 giugno Kiss – Skid Row; 1 luglio Simply Red; 4 luglio generation Sex; 6 luglio Bob Dylan; 12 luglio Sigur Ròs – King Princess; 13 luglio Placebo; 14 luglio Norah Jones; 16 luglio OneRepublic; 17 luglio Pat Metheny; 20 luglio Lil Nas X; 21 luglio Checco Zalone; 22 luglio Blur (spalti delle Mura); 23 luglio Chemical Brothers; 25 luglio Jacob Collier e Snarky Puppy; 28 luglio Robbie Williams – con special guest Diodato (spalti delle Mura).