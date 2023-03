Prete e suora fuoristrada, l'auto sfiora un camion e finisce dentro al torrente

L'auto finita nel torrente

Lucca, 16 marzo 2023 – Se la sono vista davvero brutta, con l’auto finita fuori strada, in una scarpata fin dentro al torrente. Un parroco, il vice di don Nando Ottaviani (parroco di San Ginese) e una suora ieri si stavano dirigendo verso la parrocchia di Colognora di Compito quando al bivio per il paese hanno incrociato un camion che faceva manovra. La suora, alla guida della Fiat Panda con a bordo anche don Bernardo, ha improvvisato una sterzata per evitare il mezzo pesante senza però riuscire a tenere l’auto sulla strada. Un’impressionante carambola, finita con qualche danno ma, fortunatamente, senza altre conseguenze: entrambi i passeggeri ne sono usciti illesi anche perché hanno avuto la prontezza di aprire le portiere e uscire dall’abitacolo mettendosi in salvo.

“Nonostante tutto è andata bene al mio vice e alla suora che era con lui mentre si dirigevano in una delle nostre parrocchie – dice don Nando – . Grazie a chi si è fermato per dare una mano. Grazie“. Sono stati soccorsi anche dall’autista del camion che si è fermato e ha aiutato il prete e la suora a uscire dall’auto. Sul posto gli agenti della municipale di Capannori e il carrattrezzi.