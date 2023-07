"Presto lavori e migliorie" Problemi e prospettive Campani, punto sulla sanità

Sanità in Valle del Serchio ed in particolare nel territorio barghigiano. Quali sono i problemi e le prospettive che riguardano in particolare la zona di Barga? Ne parliamo con la presidente della conferenza zonale dei sindaci della Valle del Serchio per la sanità, in qualità però stavolta di sindaca di questo comune, Caterina Campani.

Sono diverse le questioni che interessano il territorio e tra queste i lavori all’ospedale di Barga finanziati con i fondi del Pnrr, contributi di ben 2,5 milioni di euro per accrescere i servizi del “San Francesco“.

"Sì, in autunno è previsto il trasloco degli ambulatori per far partire i lavori. In particolare viene buttata giù e ricostruita una palazzina (quella a fianco dell’ingresso), che consentirà poi di poter contare su una struttura ospedaliera ulteriormente efficiente e organizzata. Stiamo lavorando insieme all’azienda sanitaria affinché gli ambulatori presenti in questa palazzina vengano ricollocati in altre aree all’interno dell’ospedale, cercando di creare il minor disagio possibile. Una volta terminati i lavori, saranno creati 20 nuovi posti letto dedicati alle cure intermedie. Con quasi 6 milioni di euro sarà inoltre recuperata la parte del vecchio ospedale: questo ci consentirà di dotare il San Francesco di nuovi e ulteriori spazi".

Questione ex Ceser di Fornaci con il distretto socio-sanitario. Da tempo, con l’imminente trasferimento di alcuni servizi su Gallicano, si parla della sua chiusura.

"Non è assolutamente così. Il Ceser è pieno di attività e resterà attivo al 100% dei suoi spazi anche perché gli ambulatori specialistici che saranno spostati su Gallicano, terminati i lavori, lasceranno il posto alla creazione definitiva di tutto il polo della salute mentale della Valle del Serchio. Di sicuro poi al Ceser resteranno tutti i servizi essenziali come il centro prelievi, cup, riabilitazione, infermieristica di famiglia, oltre al centro diurno per disabili".

Nel mese di giugno il confronto con l’assessore regionale Bezzini sulla sanità della Valle. Che novità sono emerse per il territorio barghigiano?

"Sono state affrontate diverse tematiche tra cui l’organizzazione del sistema di emergenza-urgenza. Nelle previsioni di riorganizzazione è prevista per Barga la presenza di un’auto medica con medico e infermiere a bordo. Un’ottima notizia. Altro aspetto che abbiamo affrontato è la sostituzione dei pensionamenti che si prospettano nel breve futuro. Sappiamo delle difficoltà che sta vivendo la sanità in generale sul reperimento del personale, ma abbiamo ribadito tutti insieme con forza la necessità di salvaguardare il più possibile le zone interne come le nostre. Tra le positive novità anche la cartella clinica informatizzata che entrerà a regime entro novembre anche all’ospedale di Barga".

Luca Galeotti