Presto ci sarà il bando per chi vuole aderire

Se l’amministrazione comunale ha deciso di confermare un importante investimento di risorse per allestire Lucca Magico Natale (complessivamente 125mila euro da parte dell’assessorato al Commercio, 50mila da quello alla Cultura) per la valorizzazione delle iniziative natalizie, sarà rilevante anche per questa edizione il contributo degli sponsor.

Sono parecchie le aziende del territorio che credono nell’importanza delle tradizioni, dei valori delle imminenti festività e supporteranno il Comune con lo scopo di valorizzare e promuovere le bellezze del territorio e le tipicità, a maggior ragione dopo aver apprezzato il ritorno di immagine ricevuto lo scorso anno quando la sinergia ha iniziato a funzionare.

A questo scopo, sarà attivato in questi giorni il bando di Lucca Riscossioni e Servizi per partecipare come sponsor o partner a Lucca Magico Natale e contribuire ad arricchire ulteriormente il palinsesto.

Sui canali ufficiali del Comune di Lucca verranno comunicati a breve i link e le modalità di adesione.

E fin da ora, dopo anni di tentativi mai andati a meta, c’è da segnalare che anche il Summer Festival di Mimmo D’Alessandro contribuirà a realizzare l’allestimento di una piazza: una novità praticamente assoluta dopo venti e passa edizioni del festival.