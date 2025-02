“Presto altri locali per gli alloggi“

"Abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo certi che questi 36 carabinieri potenzieranno adesso in modo significativo l’organico delle 33 Stazioni dei Carabinieri in Lucchesia, Versilia e Garfagnana. Tutto questo è stato possibile grazie all’attenzione che abbiamo ricevuto sia a livello toscano che nazionale e anche grazie alle nostre capacità di accoglienza del personale in strutture adeguate a Lucca e nelle altre zone".

Così il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Arturo Sessa, commenta l’arrivo dei rinforzi in servizio da ieri sul nostro territorio.

"Abbiamo necessità di reperire ulteriori spazi per gli alloggi dei carabinieri – sottolinea il colonnello Sessa – e a questo proposito è in corso una positiva interlocuzione con il comune di Lucca che presto speriamo dia i suoi frutti.