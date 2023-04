Presidio del 25 Aprile FI chiede le dimissioni della consigliera Vietina Centrosinistra attacca

Non si placa lo scontro sul presidio del 25 Aprile. Dopo la presa di posizione dei capigruppo di maggioranza, Forza Italia torna all’attaco e chiede "le dimissioni della consigliera comunale Ilaria Vietina".

"Di fronte ad azioni vandaliche, si deve fare una chiara scelta di campo, specialmente se si è rappresentanti delle istituzioni: o si sta dalla parte della legge, o si sta con i vandali", spiegano il direttivo comunale e gruppo consiliare del partito.

In particolare viene puntato l’indice di nuovo sui post della Vietina, in cui – dice Forza Italia – “nella profluvie di frasi e parole non è riuscita, neanche per un momento, nemmeno in forma implicita, a trovare la forza morale per condannare l’imbrattamento di un monumento di eccellenza delle Mura, qual è il Castello sopra Porta San Donato Nuova. Haripostato – aggiunge Forza Italia – su tutti i propri profili mediatici la foto dell’imbrattamento, oltre a quella di un individuo incappucciato che si arrampica sulla parete del Castello usando come leva per questa bravata la grata storica della finestra del Castello. Il tutto accompagnato, è bene precisarlo, dall’hashtag “La casa della pace e della memoria resiste”, guarda caso proprio lo slogan che costituisce lo scempio vandalico posto in essere sulla parete del Castello. La situazione è grave, perché la Consigliera Vietina ha dimostrato di di non avere la forza e il coraggio di prendere le distanze dagli atti vandalici, se questi si compongono degli slogan di “Lucca è un grande noi”.

Anche il centrosinistra interviene sull’argomento con una nota dei dei consiglieri comunali.

“La destra lucchese utilizza – viene spiegato – una scritta su un muro, che nessuno di noi ha naturalmente mai difeso, come arma di distrazione di massa per non spiegare la ragione per cui ha chiuso la Casa della memoria e della pace e perché si rifiuta di rispondere agli ottocento cittadini che hanno chiesto la sua riapertura“.

“Inneggiamenti a Mussolini e al fascismo, l’evergreen ‘Parlateci di Bibbiano‘, materiali offensivi nei confronti di esponenti di sinistra nazionale e locali: quando ancora era forza di protesta, prima di sedersi sulle comode poltrone del Comune e del Governo, la destra cittadina non ha mai preso le distanze dai volantini e dalle scritte abusive, che per anni hanno imbrattato la Città - ricordano i consiglieri del centrosinistra - In alcuni casi, ne ha anche rivendicato la paternità. Peccato però che anche a Lucca è ben noto il detto napoletano “Ccà nisciuno è fesso”. Piuttosto che proseguire in queste prese in giro costruite ad arte, l’assessora alla cultura ci spieghi a che punto è la riapertura del Caffè Di Simo in Fillungo: visto che un anno e mezzo fa la sua lista di estrema destra proprio lì issava uno striscione abusivo, facendo intendere che in pochi mesi sarebbero stati capaci di far riaprire la struttura. Impegno ancora disatteso. Ci spieghi piuttosto l’assessore leghista al sociale Minniti cosa sta facendo per le famiglie lucchesi: visto le migliaia di adesivi abusivi “Parlateci di Bibbiano” di salviniana memoria che invasero il Centro storico, e che ancora a distanza di anni ne imbrattano vari punti".