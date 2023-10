"Presidio costante alla stazione". La richiesta di Fratelli d’Italia

Un presidio costante delle forze dell’ordine. Lo chiede, per la stazione di Altopascio, la Lega della cittadina del Tau dopo l’episodio della siringa infilzata nello zaino di uno studente e da noi anticipata. "Un fatto gravissimo – dichiarano i consiglieri comunali del Carroccio Simone Marconi (in foto) e Francesco Fagni - e speriamo non abbia causato problemi allo sfortunato studente. Questo episodio è soltanto uno dei tanti, che sono il risultato delle politiche inesistenti sulla sicurezza dell’amministrazione di sinistra di Altopascio. Sono ancora caldi purtroppo i fatti di cronaca di questa estate, quando arriva l’ennesimo episodio grave alla stazione di Altopascio".

"Rimaniamo allibiti – aggiungono Marconi e Fagni - sul tentativo della sindaca di voler scaricare la responsabilità a RFI, ma ormai si sa…la colpa per lei è sempre di altri. La stazione purtroppo è terra di nessuno già da tempo e visto che l’amministrazione comunale non ha fatto niente fino ad oggi – si legge nella nota di Marconi e Fagni - nonostante le tante segnalazioni, ci sembra assurdo sentirsi dire che l’apertura del bar possa da sola risolvere i problemi".

"Crediamo che una soluzione concreta - conclude - possa essere un presidio costante delle forze dell’ordine o comunque un pattugliamento assiduo, che faccia da deterrente ai malintenzionati che ormai si sono appropriati della zona; non servono a niente i demagogici interventi sulla stampa che anzi fanno esasperare ancora di più chi la stazione di Altopascio la vive ogni giorno".