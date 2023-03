Presi per la gola Dove inclusione è sostenibile

Il corso settimanale di cucina, rivolto ai ragazzi con disabilità è nato nei primi anni duemila. Il progetto è stato pensato ed organizzato nel rispetto della sostenibilità e del riciclo. I prodotti che vengono utilizzati, prediligendo quelli di stagione, sono spesso presi dall’orto della scuola (come rucola, zucca ed erbe aromatiche). Al momento della spesa, gli studenti acquistano solo prodotti sfusi, non confezionati, per ridurre la produzione di rifiuti e favorire il riutilizzo. Per quanto riguarda le ricette, i nostri chef, affidandosi all’estro e alla fantasia, inventano nuove portate recuperando solo i prodotti che hanno a disposizione. Alcuni degli obiettivi del laboratorio sono il favorire l’integrazione, il rispetto delle regole, l’autonomia, l’autocontrollo e l’acquisizione di norme civiche (vedi appunto la sostenibilità e la raccolta differenziata). Gli spazi laboratoriali, interni ed esterni, sono vissuti da gruppi eterogenei per età e livelli di competenza e, in particolare, ogni ragazzo portatore di handicap è affiancato da un tutor. Questa modalità organizzativa privilegia la comunità scolastica come ambiente sensibile ai bisogni di tutti e di ciascuno in un’ottica di piena condivisione di esperienze significative.