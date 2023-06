"Presenti e disponibili" Rischio esuberi da ’Giannino’ Sindaco si fa mediatore

"Come amministrazione comunale siamo presenti e disponibili ad attivare ogni possibile sostegno per trovare soluzioni concrete ad una vicenda che ci sta preoccupando da tempo". Così il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, sulla questione dei potenziali (in realtà saranno meno) 40 esuberi alla storica azienda Giannino distribuzione che ha il suo core business nel settore ingrosso tessile ed abbigliamento, con il magazzino più ampio in via delle Cerbaie, nel cuore della zona industriale della cittadina del Tau.

Da mesi si parla della vicenda al magazzino di Altopascio della storica impresa, nata nel 1902, fatturato tra i 45 e i 50 milioni di euro, leader in Italia nel settore ingrosso abbigliamento e tessile, (con filiali anche a Firenze, Perugia e Parma), con 156 addetti complessivi, di cui 119 nella cittadina del Tau.

Il primo cittadino scende dunque in campo direttamente per un’impresa che sul territorio, a cavallo con la Valdinievole, rappresenta una forza occupazionale di notevole slancio: "La situazione è delicata e la trattativa è ancora all’inizio, appena cominciata - dichiara D’Ambrosio - e quello che mi fa sperare è che c’è dialogo tra ditta e sindacati e non è sempre così scontato. Sugli esuberi, al di là dei numeri, poniamo la massima attenzione. Come accaduto anche per altre realtà e siti produttivi del nostro territorio abbiamo sempre svolto il ruolo di mediazione. Sul tappeto esistono diverse soluzioni alternative per i lavoratori, quindi auspico che continui un proficuo dialogo, fino al raggiungimento del miglior accordo possibile".

Fin qui il sindaco di Altopascio che recentemente ha mediato per altri casi, come Pro Gest, ex Ondulati Giusti. Per Giannino adesso si entra nel vivo. Il prossimo step sarà quello del 14 giugno, mercoledì prossimo, con un ulteriore incontro tra le parti. Delle difficoltà si sapeva da tempo. Anche prima del passaggio di proprietà avvenuto ad aprile quando i titolari precedenti hanno ceduto il 51% a Prati srl di Forlì, quello che in sostanza ha rappresentato per anni il principale concorrente nell’Italia centrale.

Tra le varie soluzioni ipotizzate, al netto dei vari prepensionamenti, anche la possibilità di riciclare e modificare le mansioni e i ruoli degli addetti, operai e autisti ad esempio. E’ una prima ipotesi.

Massimo Stefanini