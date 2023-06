Presentazione del libro di Michele Simonetti, "Come un pezzo di stoffa bagnata" sulla cura del disturbo bipolare

I risultati positivi della cura integrata del disturbo bipolare narrati nel libro di Michele Simonetti, “Come un pezzo di stoffa bagnata“, che sarà presentato martedì 27 giugno alle ore 18 al “La Pecora Nera - socialmente bar“, nel Giardino degli Osservanti, Via della Quarquonia. Il libro di Michele Simonetti riesce, attraverso uno stile narrativo particolarmente suggestivo e vivace, a farci comprendere come sia possibile curare molti disturbi psichici che, come ad esempio il disturbo bipolare, non sono più fonte di compromissione della vita familiare e sociale di chi ne è affetto, ma come tanti disturbi fisici, possono essere trattati e seguiti senza dover ricorrere a ricoveri o misure terapeutiche estreme o contenitive. Alla presentazione, con Simonetti, lo psichiatra Enrico Marchi e il giornalista e scrittore Marco Innocenti. Coordinerà gli interventi Michela Panigada.