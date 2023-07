Presentato il Larp, il gioco di ruolo dal vivo a tema pucciniano

Presentato al Senato della Repubblica il LARP "Puccini, Tramontate Stelle!", gioco di ruolo dal vivo per ricordare il Maestro nell’ambito delle Celebrazioni Pucciniane 202324.

L’evento, prodotto da Linketto ed Eryados, rientra nelle celebrazioni ufficiali promosse dal Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane e nell’ambito del progetto di promozione turistica e marketing territoriale Pescaglia Primo Comune LARP friendly, iniziato nel 2021, per la valorizzazione del territorio comunale attraverso forme nuove di turismo ed eventi non convenzionali.

Un progetto di turismo esperienziale in grado di coniugare divertimento, formazione, creatività e opportunità di sviluppo per il territorio che si è aggiudicato il riconoscimento del certificato di eccellenza alla finale del premio BITAC 2022, premio delle Cooperative Italiane Turismo e Beni culturali.

"La possibilità di aprirsi a nuove forme d’intrattenimento è per Pescaglia un importante passo verso il futuro e il LARP può diventare una concreta opportunità di promozione di questo territorio - afferma il sindaco Andrea Bonfanti - . La Cooperativa “Linketto“, insieme al Comune di Pescaglia, e ad altri partner locali, ha saputo sviluppare l’idea “LARP Friendly“, trasformando i luoghi pubblici in set suggestivi ed emozionanti". "Luoghi - aggiunge il sindaco - in cui Puccini amava trascorrere le sue vacanze e dove coltivava le sue passioni. Un modo nuovo per avvicinare anche i più giovani alla vita e alle opere del Maestro. E’ nella frazione di Celle di Puccini che si trova la casa degli avi di Giacomo Puccini, in cui sono conservati numerosi effetti personali e lettere. Casa museo che dagli anni ’70 è di proprietà dell’Associazione Lucchesi nel Mondo".

Marco Nicoli