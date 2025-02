Prenotazioni o disservizi. C’è SmartAscit

Un nuovo servizio digitale, SmartAscit, per prenotare il ritiro dei materiali tessili o segnalare disservizi nella raccolta differenziata. Attraverso un semplice messaggio su WhatsApp al numero dedicato 340.6682782, i cittadini potranno usufruire di un sistema rapido, intuitivo ed efficace per gestire al meglio alcune esigenze. Come funziona? Per iniziare, basta salvare il numero 340.6682782 come “SmartAscit“ nella rubrica del proprio smartphone. Una volta salvato, sarà sufficiente inviare un messaggio di testo su WhatsApp con la richiesta, specificando se desideri prenotare un ritiro tessili o segnalare un disservizio. Sarai guidato nella raccolta delle informazioni necessarie per attivare il supporto richiesto. "Questa nuova iniziativa è di particolare importanza perché offre ai cittadini un nuovo strumento di comunicazione diretta sia per prenotare il ritiro del tessile, dando la possibilità di organizzarsi in base alle loro necessità, sia per segnalare eventuali disservizi della raccolta Porta a Porta con l’obiettivo di migliorare sempre più questo fondamentale servizio a favore della comunità – afferma l’Assessora all’ambiente Claudia Berti –. Affiancando i canali di contatto tradizionali, SmartAscit rappresenta quindi un nuovo strumento promosso dall’azienda Ascit in collaborazione con la nostra Amministrazione per promuovere una gestione del servizio di raccolta rifiuti ancora più efficiente e partecipato". Un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici, che concretizza l’impegno di Ascit per l’innovazione e la sostenibilità, attraverso soluzioni sempre più orientate alle necessità della comunità, rendendo il servizio ancora più accessibile e flessibile.

Ma.Ste.