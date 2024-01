Prende fuoco una stufa a gas. Uomo ustionato alle mani e in volto

Una fiammata improvvisa che ha cercato parzialmente di schivare ma con il rischio di una deflagrazione. Momenti di paura ieri mattina verso le 7,30 in un appartamento della frazione capannorese di Camigliano, dove un uomo è rimasto ferito. Vigili del fuoco e i sanitari arrivati attraverso la chiamata al 118, sono intervenuti in una abitazione di via Nuova. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, sarebbe stato investito dal rogo che si è generato mentre stava tentando di spegnere una stufa alimentata con una bombola di gas. Praticamente il ritorno di fiamma lo ha investito in pieno, causandogli ustioni alle mani e al volto, per fortuna ha fatto in tempo ad allontanarsi e pur essendo rimasto colpito non ha avuto conseguenze sulle altre parti del corpo. Ma a quel punto è sorto un altro tipo di pericolo. Infatti la bombola che alimentava la stufetta ha continuato a perdere gas e il rischio che l’intero ambiente si saturasse velocemente c’è stato. Il signore però, per fortuna, ha avuto la prontezza di riflessi e la forza di spostarla su un terrazzo all’aperto dove si è dispersa nell’atmosfera senza creare pericolo per l’integrità dell’appartamento. I vigili del fuoco, al momento dell’intervento, hanno messo tutto in sicurezza.

Ora è il momento delle perizie tecniche che stabiliranno con esattezza la dinamica di quanto accaduto e se vi sono stati eventuali malfunzionamenti che possano aver causato tutto ciò. Con il gas non si scherza. Sempre a Capannori, mesi fa, esplosero alcune bombole che distrussero un camper parcheggiato nei paraggi. Senza contare le tragedie di Torre a Lucca e di Montecarlo, con morti e feriti gravi.

Massimo Stefanini