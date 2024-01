Prende fuoco il camion. Paura a Gallicano

Grave incidente dalle possibili serie conseguenze nel comune di Gallicano, dove ieri mattina un mezzo dell’azienda di raccolta dei rifiuti Gea, la Società operativa locale di Retiambiente che opera come gestore unico dal primo gennaio di quest’anno, è stato interessato da un principio di incendio che ha rischiato di fare sviluppare un rogo importante. L’autista del mezzo, fortunatamente, si è accorto in tempo del fumo denso che si stava alzando e ha immediatamente cercato aiuto per evitare che il fuoco avvolgesse completamente il camion carico di rifiuti indifferenziati. Con l’intervento di alcuni addetti del comune di Gallicano, è riuscito a contenere i danni e a spegnere il rogo appena in tempo. Le cause sono probabilmente da ricercarsi in un conferimento poco attento alla sicurezza dei rifiuti stessi, che si presume contenessero delle cenere ancora calda, con residui di tizzoni attivi non visibili. L’autista, a rischio scampato per lui e il camion, ha voluto ringraziare gli operai del comune.

Fiorella Corti