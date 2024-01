Prende forma “Vivere Torrite“. Partecipato incontro con i residenti. Leglità e infratrutture, tanti i temi

Il partecipato incontro presso la sala parrocchiale di Torrite, si è rivelato uno stimolante momento di confronto, civile ed educato, tra il neo costituito comitato ‘Vivere Torrite’ e l’amministrazione comunale di Castelnuovo con sindaco, assessori e consiglieri. Diversi gli argomenti in programma trattati. Sul dissesto idrogeologico nella zona del parcheggio di via Arni, l’amministrazione è stata chiara ribadendo di attenersi al contenuto delle due ordinanze emesse. "Abbiamo cercato innanzitutto di ripristinare una situazione di legalità - ha esordito il sindaco Andrea Tagliasacchi- e sono ancora in corso interventi di messa in sicurezza e ripristino dell’area. Ci tengo a chiarire che, al momento, non ci sono proposte di nuova cementificazione o costruzione di capannoni industriali. Ogni eventuale progetto dovrà seguire un iter procedurale che coinvolgerà il consiglio comunale e la cittadinanza, rispettando i criteri di sicurezza, compatibilità ambientale e armonia con il contesto paesano".

Per il depuratore di via Aldo Moro, con il problema dei cattivi odori e del malfunzionamento dell’impianto, nonostante i ripetuti e solerti interventi del gestore idrico, Tagliasacchi ha spiegato: "Più volte ci siamo confrontati con Gaia e c’è l’ipotesi di un intervento strutturale, che va però valutato nella logica del piano di investimenti della società". Riguardo alla sicurezza stradale, il comitato ha avanzato la proposta di installare un rilevatore di velocità lungo la strada provinciale, dove non è possibile realizzare dossi artificiali e l’amministrazione comunale si è detta disponibile a confrontarsi su qualsiasi soluzione eco-compatibile e fattibile suggerita dagli abitanti. Per quanto riguarda l’altezza raggiunta da alcune piante lungo la carreggiata, il sindaco ha dichiarato di aver già effettuato un incontro con l’amministrazione provinciale per chiedere una programmazione di interventi di potatura".

" E’ emersa poi la necessità di installare nuovi punti luce. Infine per la pulizia dell’alveo della Turrite, l’amministrazione si è presa l’impegno di sollecitare il Consorzio. Poi la possibilità di proseguire il tracciato del marciapiede e l’intervento sulla pavimentazione del paese e sull’annoso problema delle frane in via Pasquigliora".

Dino Magistrelli