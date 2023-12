Premio speciale “Silvio Ferri“ a Gabriele Brunini

Il premio speciale Silvio Ferri assegnato a Gabriele Brunini. Nella serata svoltasi al Teatro Comunale Cristoforo Colombo di Valdottavo, “la notte delle eccellenze“, sono state premiate molte delle associazioni del territorio comunale e molte persone che hanno valorizzato, con il loro impegno nel sociale, nello sport o nella cultura, l’immagine di Borgo a Mozzano. Ma il premio speciale della serata è stato riservato al Governatore della Misericordia Gabriele Brunini, a cui il sindaco Andreuccetti e l’assessore regionale Baccelli hanno consegnato il Premio “Silvio Ferri“, edizione speciale, per "l’impegno profuso in ambito sociale e associazionistico". E’ stato, come ha ricordato lo stesso sindaco, una sorta di “premio alla carriera“ per Brunini, che fu nominato per la prima volta Governatore della Confraternita borghigiana nel lontano 1971.

Tra gli incarichi e i ruoli svolti si ricordano quello di consigliere comunale, di sindaco per due mandati, dal 1995 al 2004, di presidente nazionale delle Misericordie italiane, di componente del CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro) dal 2010 al 2018, di presidente di Lucca Holding spa e di consigliere della Provincia di Lucca. Tuttora siede nella presidenza della Confederazione della Misericordie d’Italia. La consegna del premio “Silvio Ferri“, dedicato alla memoria di un personaggio insigne di Valdottavo, si è svolta proprio nel Teatro Colombo che Brunini, da sindaco, riuscì ad acquisire al patrimonio comunale, finanziandone il completo restauro. La Misericordia di Borgo a Mozzano, in un suo comunicato, esprime la soddisfazione per questo riconoscimento che premia il lungo impegno del suo Governatore per la comunità.

Marco Nicoli