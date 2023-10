Premio “Sostenibilità, usa la testa” a Lucca: ragazze dell'ISI Garfagnana vincono

A Pianeta Terra, ieri un evento di Confindustria Toscana Nord: la conclusione della prima edizione di “Sostenibilità-Usa la testa!” e il lancio della seconda edizione. L’evento “Usa la testa!, sfida accettata: i lavori e i premi”, condotto dal giovane influencer e divulgatore in tema di sostenibilità Nicola Lamberti, era pensato soprattutto per le scuole, che hanno riempito l’auditorium del Suffragio.

Si tratta di un progetto che Confindustria Toscana Nord promuove in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa-Istituto di management. Scopo dell’iniziativa invitare i giovani ad andare al di là degli stereotipi, facendo comprendere i rischi delle strumentalizzazioni del greenwashing e dando un contributo alla crescita di una vera cultura del consumo sostenibile.

L’invito lanciato nella prima edizione di Pianeta Terra Festival era stato accolto da otto scuole: l’ISI Garfagnana-Lucca, professionale Marconi di Prato, tecnico agrario di Mutigliano-Lucca, tecnico industriale Buzzi di Prato, tecnico industriale Fermi-Giorgi di Lucca, l’istituto Marchi-Forti di Pescia-Pistoia, il liceo classico Carducci di Viareggio-Lucca, il liceo scientifico Vallisneri di Lucca.

E’ risultato vincitore un gruppo di studentesse dell’Isi “Garfagnana” di Castelnuovo di Garfagnana: Silvia Ara e Poshter, Elena Malatesta, Daniela Nicolai, Elisa Panzani e Giulia Poli con l’elaborato “Meglio una borsa in cotone o una borsa in canapa?”. Alla loro scuola è andato il premio in denaro, mentre alle ragazze, oltre agli attestati della vittoria, un trofeo particolare: una riproduzione del logo del progetto, con una testa femminile che richiama la torre Guinigi e che ospita una pianta viva. Il trofeo, in PET proveniente dal riciclo di bottiglie di plastica, è stato ideato dal designer lucchese Stefano Giovacchini e stampato dalla sua r3Direct, specializzata nella stampa 3D con materiali riciclati o naturali.