Premio “San Cristoforo d’oro“ Riconoscimenti a tanti barghigiani Cittadinanza onoraria a Kraczyna

Sono stati resi noti i nomi dei cittadini barghigiani che saranno premiati con i riconoscimenti del premio “San Cristoforo d’oro“. Benemerenze che l’amministrazione comunale consegna come da tradizione ai barghigiani meritevoli il giorno della vigilia del patrono, San Cristoforo.

La cerimonia si terrà al teatro dei Differenti domani alle 17 e inizierà con l’inaugurazione della grande installazione artistica, realizzata sulla facciata del Teatro dei Differenti dedicata al maestro Swietlan Nicholas Kraczyna, che festeggia quest’anno il suo legame con Barga lungo 50 anni. Proprio a lui, alle 17.30, nel teatro dei Differenti, verrà conferita la cittadinanza onoraria.

Sarà il primo dei riconoscimenti assegnati; poi un San Cristoforo d’oro speciale al cav. Ronnie Convery, Console onorario d’Italia a Glasgow; Il San Cristoforo d’oro andrà invece alla Filarmonica Gaetano Luporini per i suoi 200 anni. Saranno consegnate anche alcune targhe: alla Fondazione Pascoli, da anni impegnata in un quotidiano lavoro nel tenere vivo il Poeta, nel diffondere, in modo capillare, la sua opera; a Maria Chiara Bertieri, per il suo lavoro di medico all’Ospedale San Francesco di Barga; Dalida Gonnella, imprenditrice coraggiosa, per aver saputo cogliere le potenzialità commerciali di Barga; al pianista Massimo Salotti, per il successo conseguito con l’esibizione nel Sito archeologico degli Antichi Palchi, nell’omaggio alla grande Callas; alle tre insegnanti in pensione Cristina Ciari, Luciana Comparini e Monica Bertieri, per aver dedicato la vita all’insegnamento, trasformando una professione in una missione.

A conclusione dell’edizione 2023, le attestazioni. Alla classe II B della scuola media di Barga per l’importante terzo posto ottenuto al Rally Matematico Transalpino; ai diplomati delle scuole medie che hanno ottenuto il massimo dei voti, Marianna Salotti, Sofia Giunta e Noemi Cecconello; ai diplomati delle scuole superiori che hanno ottenuto il massimo dei voti, per il corso serale Americo Funai, Monica Renucci; i ragazzi Beatrice Castellucci, Gioele Simonini, Valeria Nardini.

Luca Galeotti