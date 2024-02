Premio poesia e narrativa “La Pania“. Dopo due anni torna l’evento. Tutte le sezioni e i premi

Torna in grande spolvero il Premio di Poesia e Narrativa edita e inedita “La Pania“, dopo due anni di assenza per contingenti motivi organizzativi. Atteso da molti sia per il prestigio acquisito negli anni che conferisce ai componimenti in concorso, siamo all’ottava edizione, sia per la straordinaria ambientazione della premiazione, la storica altura del Castello di Molazzana. Il Premio è curato dall’Associazione Culturale e Sociale locale “La Pania“, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Talani, anche presidente della giuria, con premi in denaro per i migliori componimenti e una speciale sezione dedicata ad una delle figure maggiormente amate e rappresentative a livello internazionale del territorio montano del piccolo comune della Garfagnana: Fosco Maraini.

Il Premio speciale “Fosco Maraini“, infatti, darà valore a opere che trattino, mettendoli in particolare evidenza, i tanti aspetti caratterizzanti del territorio, coniugati con le filosofie del noto e poliedrico scrittore. La partecipazione è aperta a tutti gli autori viventi, senza distinzione di cittadinanza, nazionalità, età, genere e stato, pur essendo riservata alle opere in lingua italiana edite non prima del 31 maggio 2014.

Questa l’articolazione delle sezioni ammesse al Bando di concorso: sezione Poesia Edita, Poesia Inedita, Narrativa edita e inedita. Ai primi classificati di ciascun comparto andranno 500 euro, oltre al pernottamento in uno degli agriturismo che costellano il comune di Molazzana e il Diploma d’Onore. Per i secondi classificati ci saranno 250 euro, sempre oltre il pernottamento in agriturismo, mentre per i terzi classificati ci saranno 150 euro di premio in denaro e il resto invariato per tutte le sezioni in concorso. Ai classificati dal quarto al decimo posto di ogni sezione, poi, sarà consegnato un attestato ufficiale. Gli elaborati delle varie Sezioni, sia digitali sia cartacei in duplice copia, dovranno pervenire entro il prossimo 15 aprile all’indirizzo email [email protected] o tramite lettera raccomandata o posta prioritaria, a: Premio Poesia e Narrativa Edizione 2023/24 "La Pania", Comune di Molazzana via Parco della Rimembranza n. 11 55020 Molazzana.

Obbligatoria la lettera di accompagnamento anche per le opere pervenute via email dove dovrà essere indicata la sezione o le sezioni a cui si intenda partecipare, il titolo delle opere, le generalità anagrafiche e l’indirizzo completo dell’autore, compreso il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica. La cerimonia di premiazione è prevista per domenica primo settembre, con inizio alle ore 10, al Castello di Molazzana. Il premio in denaro per ogni sezione viene considerato subordinato alla inderogabile presenza degli autori prescelti alla cerimonia di premiazione.

Fiorella Corti