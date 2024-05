Premio per l’ambiente. Lo vincono 15 realtà attive sul territorio . Oggi la cerimonia

La volontà di contribuire a migliorare l’ambiente in cui si vive e si opera è un atteggiamento civile e corretto, che Sistema Ambiente e il Comune di Lucca intendono premiare con un riconoscimento simbolico ma denso di significati. È questo il senso della manifestazione di domani, quando l’assessore all’ambiente Cristina Consani e il presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi, reduci dal successo della campagna di sensibilizzazione “Me la raccogli?”, premieranno con gli attestati al merito ambientale ben 15 realtà del territorio, impegnate fortemente nella tutela dell’ecosistema e del territorio, nell’ambito del progetto “Io amo l’ambiente”. Un numero che cresce, visto che lo scorso anno le associazioni premiate furono 12, per un impegno ambientale che cresce grazie alle varie campagne promosse dall’ amministrazione comunale e dall’azienda. Domani dalle 10 alle 12 alla ex Fattoria degli Albogatti sul fiume sono state invitate le rappresentanze delle associazioni : Associazione ambientale Oltreserchio, Coscienze Ecologiche, associazione Ronco/S.Concordio, Plastic Free, Legambiente-Puliamo il Mondo, Gruppo Pulire Insieme (Mammoli, Mastiano), Uniti per l’Oltreserchio, I Bucaneve, L’amore non conta i cromosomi, Scuolina Raggi di Sole, Asd Sport & Fun, Terra di Tutti, Associazione Talea, Pons Tectus e Ombrina.

A ognuno dei partecipanti un attestato di questa iniziativa “Io amo l’ambiente “ nel quale Sistema Ambiente e Comune di Lucca ringraziano ognuno “ per l’impegno, la passione e l’amore che metti nel rendere più curato e tutelato il nostro territorio”. Insieme a esso, anche la possibilità di tre ritiri gratuiti in più di rifiuti ingombranti.