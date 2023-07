Premio Pascoli a Barga, 10° edizione con novità e premi in denaro

Si svolgerà il 14 ottobre la premiazione della decima edizione del Premio Nazionale di Poesia "Giovanni Pascoli – L’ora di Barga". Parteciperanno a questa manifestazione poeti provenienti da tutta l’Italia accumunati soprattutto da una passione per Pascoli e per la sua poetica. L’evento è organizzato e curato da Comune di Barga, Commissione Pari Opportunità, Unitre Barga, Proloco, Fondazione Giovanni Pascoli, Fondazione Ricci e Cento Lumi. In occasione del decennale il Comitato propone alcune novità come il nuovo logo realizzato da Carlotta Mannini, l’assegnazione di premi in denaro a tutte le sezioni per gli adulti grazie ai contributi ricevuti dalla Fondazione Pascoli e dalla Fondazione Ricci, l’intitolazione del Premio Speciale conferito dal Comune di Barga, alla prima Presidente della Giuria Paola Stefani recentemente scomparsa.