"Premio Lucchesi nel Mondo: all'eccellenza conservando le proprie radici"

Tornano i riconoscimenti ai conterranei e ai loro discendenti residenti all’estero, che si sono distinti nel mondo. Tra i 15 nominativi c’è anche l’attrice Susan Sarandon che vanta una nonna originaria di Coreglia Antelminelli: saranno premiati il 13 settembre alle 17 nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte in piazza San Martino. I dettagli dell’edizione 2023, la prima risale al 1971, sono stati illustrati ieri alla Camera di Commercio dal presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, e dalla presidente dei Lucchesi nel Mondo, Ilaria Del Bianco. Per quanto il fenomeno migratorio abbia subito profondi cambiamenti a partire dalle modalità e dalle ragioni che spingono a abbandonare la propria terra, i riconoscimenti continuano a essere un momento altamente simbolico per la nostra comunità.

"Questi premi – ha sottolineato Tamburini – rappresentano un messaggio potente perché ci dimostrano che si può raggiungere l’eccellenza senza dimenticare le proprie radici. Il premio Lucchesi nel Mondo non è solo un riconoscimento del successo individuale, ma molto di più".

Dal prossimo anno, il premio, per scelta della Camera di Commercio e dei Lucchesi nel Mondo sarà esteso anche a residenti e originari delle altre due province (Massa e Pisa) che fanno parte della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. "Siamo lieti di premiare, come da tradizione consolidata, i nostro conterranei – ha aggiunto Del Bianco –che mantenendo ancora vivo quel sentimento lucchese hanno ottenuto grandi risultati a livello lavorativo e umano nei Paesi che li hanno accolti. Già in passato ci era stato chiesto se era possibile premiare persone non originarie di Lucca, visto che la nostra associazione è la più presente nel mondo e che una parte dei nostri iscritti non sono originari della nostra provincia: dal prossimo anno ci saranno riconoscimenti anche per chi proviene dalle province di Massa e Pisa".