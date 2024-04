Premio dedicato a Lele Panigada. Selmi special guest del concorso

Niccolò Selmi (nella foto), giovane ed emergente cantautore lucchese, sarà presente allo special guest della serata finale del concorso musicale “Premio Lele Panigada”, promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con WØM FEST per ricordare l’apprezzato educatore e musicista che ha saputo unire la propria passione alla volontà di supportare le persone più fragili. L’evento musicale si svolgerà il prossimo 30 aprile sul palco del concerto del Primo Maggio in piazza Aldo Moro.

Selmi, che nel 2023 ha partecipato a “X Factor“ superando tutte le selezioni e aggiudicandosi la fase dei live nel team di Morgan, si esibirà dopo le interpretazioni dei due finalisti del concorso che saranno decretati durante la serata di selezione, in programma sabato 20 aprile all’Ostello ‘La Salana’ di Capannori, condotta da Michela Panigada, sorella di Lele, e da due compagni di viaggio di Lele, Manolo Strimpelli e Teresa Monacci. Selmi ha 23 anni ed è da sempre appassionato di musica; sin da bambino coltiva la speranza di scrivere e comporre canzoni. È da un momento difficile della sua vita che scoppia anche la sensibilità che lo conduce a proporre brani intensi, mentre la musica si sostanzia anche quale “strumento” di aiuto. Si riappropria del contatto con il mondo e ne escono brani di profonda interiorità.

Supera quindi i passaggi per arrivare a “X Factor” aggiudicandosi la fase dei live. Già il suo primo brano musicale “Principessa”, riscuote successo: ed è da lì, da questa sensibilità innata, che parte la carriera musicale e la nuova rinascita umana del giovane musicista lucchese.

Mau. Guc.