Premio città di Capannori. Un “diamante“ verde per chi si è distinto

Aziende, imprenditori, associazioni. Sabato 23 settembre durante il consiglio comunale straordinario sul Bicentenario (inizio ore 9.15) insieme al conferimento delle cittadinanze onorarie a alla nomina degli Ambasciatori di Capannori, il sindaco Luca Menesini consegnerà anche il Premio Città di Capannori, per riconoscere coloro che si stanno contraddistinguendo per il loro impegno a favore della comunità. Si tratta di un diamante verde in plastica riciclata realizzato da Stefano Giovacchini. I premiati riceveranno una pergamena in cui sono spiegate le motivazioni del riconoscimento. Ecco i protagonisti: Daccapo, emporio del riciclo e del riuso diventato un vero e proprio punto di riferimento per tante famiglie; Brunello Fanini per il ruolo chiave nella promozione dello sport e del ciclismo femminile in particolare, e l’istituzione del Giro di Toscana Femminile intitolato a Michela Fanini.

Monica Ferrucci per "le capre di Valgiano"; Laboratorio Conserve, per la lotta allo spreco alimentare e l’inclusione sociale e lavorativa; Lillero, realtà associativa composta da tanti giovani legati dalla passione per l’ambiente, dalla voglia di promuovere una cultura della solidarietà e dell’uguaglianza, in particolare per l’organizzazione del mercato del Baratto; Naturanda Spa, azienda che ha fatto propri i principi della sostenibilità e dell’ecologia, con la produzione di stoviglie totalmente compostabili; Selene, per il progetto NextBag che realizza il riciclo degli imballaggi in plastica; Slow Food Condotta del Compitese e Orti Lucchesi, per la promozione di una cultura del cibo sostenibile.

Terra di tutti per aver applicato creatività e bellezza al riuso e al riciclo; Antonio Tolomei, scrittore, artista eclettico, legato alla storia, ai valori e all’identità del territorio; Tuscany 4 Shoes Rete del Calzaturiero, progetto di collaborazione fra imprese del settore calzaturiero, supportato da Comune e Camera di Commercio, capace di mettere in rete le professionalità e le competenze di oltre 60 aziende.

"Un riconoscimento simbolico ma pieno di significato – dichiara il primo cittadino - La forza del nostro territorio, infatti, sta nelle persone, nel fatto che hanno portato nelle proprie professioni o nei propri interessi valori ben radicati a Capannori, come l’uguaglianza, la libertà e la solidarietà".

