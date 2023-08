Premio a Spadoni per i gesti concreti

Luigi Spadoni, presidente della Fondazione Spazio Spadoni, è stato premiato con la Palma D’Argento a Acireale, un riconoscimento istituito dalla Diocesi di Acireale in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato Etneo, la Reale Deputazione della Cappella di Santa Venera e la Città di Acireale, giunto quest’anno alla sua terza edizione. Le motivazioni: “per l’impegno straordinario nel mondo del volontariato al servizio della comunità, per i gesti concreti con cui, attraverso le opere della Fondazione, testimonia i valori che animano le azioni dei volontari e per l’impronta significativa che questi hanno lasciato nella vita di molte persone con la certezza che la profonda passione per il servizio verso i più bisognosi possa ispirare le giovani generazioni a seguire il suo esempio”.