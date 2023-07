Premio a Marco Baldocchi Nell’olimpo del marketing

Un lucchese nell’olimpo del marketing. Marco Baldocchi, lucchese di nascita che ora vive a Miami e si divide tra Lucca e la città della Florida (già presidente dei giovani di Confcommercio Lucca), è stato inserito nella classifica dei 250 migliori professionisti al mondo in ambito di marketing, ricerche di mercato, customer intelligence. Baldocchi che si occupa di neuroscienze applicate al marketing è uno dei 7 italiani in questa speciale classifica insieme a Chiara Occulti Chief Marketing Officer di AIRC e Nicola Neri Chief Executive Officer per Ipsos.

A stilare questa classifica è stata Esomar, un’organizzazione associativa mondiale senza scopo di lucro i cui membri formano una comunità convinta del potenziale dell’analisi dei dati, della ricerca e degli approfondimenti per aiutare a migliorare le società, le organizzazioni e la vita di tutti gli esseri umani. Secondo Esomar i 250 professionisti premiati sono persone eccezionali nei settori accademico,

aziendale, delle agenzie, della tecnologia, della consulenza e dei media.

Il premio, chiamato Insight250 omaggia coloro che sono pionieri, sviluppatori e leader di innovazioni approfondite in tutto il mondo e Baldocchi è rientrato in questa speciale classifica grazie al suo lavoro, assolutamente innovativo, di applicazione delle neuroscienze e della psicologia al marketing, grazie ai suoi strumenti infatti è in grado di comprendere il reale comportamento dei consumatori di fronte ad una decisione di acquisto.