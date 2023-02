Premiati i cittadini per presepi e addobbi di Natale, ecco chi sono

Si è svolta la cerimonia di premiazione dei premi "La Tradizione del presepe" e "Luci e addobbi di Natale, 2022-23. Il riconoscimento è andato a tutti i presepi realizzati nel comune, quelli segnalati e realizzati in luoghi visibili a tutti. Una medaglia anche per i presepi realizzati dai bambini. Ecco i premiati. Premio la tradizione del presepe: Jacopo Marchetti; Emanuele Renucci; Giovanni Bernardi; Gruppo Volontari della Solidarietà di Barga; Anna Alfreda Rigali; famiglia Santoni; famiglia Grilli; Amici per Montebono; Volontari della confraternita di misericordia di Tiglio; Simone e Nicolò Giovannetti; Luca Mastronaldi; Marco Casci; Arciconfraternita di Misericordia di Barga; Bambini della Scuola dell’Infanzia di Filecchio; Gruppo Paesano di Catagnana; Fabio Bertoncini e Sonia Guidi; Sara Barsotti; Paolo e Ilaria Puppa; Anna Franchi; Alfredo Moscardini; Andrea Massimo, Marco, Mariasole e Mariachiara Caproni; Eva e Azzurra e alla nonna Daniela Pieroni; Giovani della parrocchia di San Pietro in Campo; Nadia Togneri; Personale infermieristico Automedicaambulanza infermieristica dell’ Ospedale di Barga; Bambini ed insegnanti della scuola dell’infanzia di Castelvecchio; Carlotta Merlini; Unità Pastorale di Barga; Scuola Primaria di Filecchio; Agata Biagioni; Paola Biondi; Famiglia Bacci; Mario Taddei.

Premio addobbi e luci di nataleù: Famiglia Santoni; Famiglia Grilli; Famiglia di Roberto e Jana Agostini; Emiliana Santi; Fabiano Lipparelli e Ilaria Pasquini; Fratelli Caproni; Fabio Bertoncini e Sonia Guidi; Gli abitanti di via del Merlo; Mario Agostini.