Premi per “Artigianato e scuola“ In San Francesco la grande festa con studenti e studentesse

Prima l’impegno negli elaborati con la conoscenza e l’approfondimento del variegato nonché bellissimo mondo dell’artigianato. Poi la mostra, tuttora visitabile, e infine la tanto attesa premiazione che andrà in scena domenica. Sono i tre ingredienti della XLII edizione del Concorso “Artigianato e Scuola“ promosso dalla Confartigianato di Lucca e la cui premiazione si terrà come detto domenica – con inizio alle 9.30 – nell’ex convento di San Francesco. La premiazione dicevamo: un momento molto sentito dai ragazzi, dagli insegnanti e dalle loro famiglie perché rappresenta il riconoscimento per l’impegno profuso e la qualità degli elaborati realizzati.

L’evento coinvolgerà, come sempre, le principali cariche della città tra cui il sindaco Mario Pardini. Il Direttore di Confartigianato, Roberto Favilla (foto a destra), modererà i lavori e la presidente, Michela Fucile (nella foto qui a lato), saluterà i presenti per poi lasciare la parola alle autorità intervenute.

Queste le tracce del Concorso:

a) “Se è vero che la mano dell’Artigiano deve agganciare le moderne tecnologie per assicurare continuità al suo prezioso lavoro, è altresì vero che può svolgere un importante ruolo sociale offrendo a tutti l’opportunità di sentirsi parte attiva della propria comunità”;

b) “Se tu fossi un artigiano quale mestiere vorresti fare? Realizza un oggetto, un video, una ripresa audiovisiva, un’intervista, un prodotto multimediale inerente l’attività che vorresti svolgere”;

c) “Progetta eo realizza un oggetto che diventi il simbolo di Lucca come lo è per Pisa la Torre, per Roma il Colosseo, ecc. Gli elaborati ritenuti più interessanti potranno essere riprodotti da artigiani con vari materiali, gesso, legno, marmo, ecc. e diventare così un souvenir per i turisti che visitano la nostra città”.

I lavori dei ragazzi sono visibili alla mostra nel Chiostro di San Francesco fino a domenica, orario 9- 19. "Quest’anno il Concorso viene realizzato in compartecipazione con la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest e il contributo delle Fondazioni Crl e Bml e il sostegno del C.S.A - dicono da Confartigianato - . Ringraziamo questi soggetti che ci consentono la realizzazione del Concorso".