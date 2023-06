Premi e mostra nel ricordo di Giovanni Ansaldo

Il chiostro del convento di San Francesco ospita fino al 16 giugno i lavori realizzati dagli studenti delle scuole secondarie del comune di Borgo a Mozzano, con i quali hanno partecipato al Premio “Giovanni Ansaldo“. Il riconoscimento, ideato dalla moglie del compianto Giovanni, Sandra Menchini, e dagli amici per ricordare la sua figura, sta divenendo un appuntamento fisso e si arricchisce di una nuova sezione, quella dedicata alle scuole del territorio.

La commissione del concorso ha assegnato il primo premio, pari a 1.000 euro, alla classe 2 B della scuola Secondaria Papa Giovanni XXIII, per un pregevole lavoro sulla toponomastica locale; secondo premio, pari a 500 euro, assegnato alle classi IIIA, IIIB, IVA, IVB, VA, VB della scuola superiore ITI Fermi, con uno studio di monitoraggio del corso d’acqua della Celetra di Valdottavo. Menzione alla classe II C della Secondaria per l’utilizzo di mezzi di comunicazione non convenzionali idonei alla disabilità, sistema lettura e scrittura Braille. Alla cerimonia una bella cornice di pubblico. Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, ha sottolineato l’importanza di un premio che ricorda una persona meritevole, mentre il governatore della Misericordia Gabriele Brunini ha commentato l’importanza di proseguire in questa iniziativa per ricordare Giovanni Ansaldo attraverso cose positive.

M.N.