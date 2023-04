Potenziata la raccolta rifiuti Gli assessori in piazza Anfiteatro spiegano le novità ai commercianti

Il nuovo calendario di raccolta rifiuti che sarà in vigore dal 1 maggio è stato presentato ieri pomeriggio dall’amministrazione comunale ai commercianti in piazza Anfiteatro. A spiegare le novità sono stati il vice sindaco Giovanni Minniti, gli assessori Cristina Consani (ambiente) e Paola Granucci (commercio), il presidente di Sistema Ambiente, Sandra Bianchi; accompagnati dall’ispettore Bruno Bertilacchi del Comando della Polizia Municipale di Lucca.

Nell’illustrare il nuovo piano di raccolta potenziato, i rappresentati dell’amministrazione hanno invitato commercianti e residenti alla piena collaborazione, nel rispetto di uno dei luoghi simbolo della città.

Il delicato scenario di piazza Anfiteatro, che ha recentemente palesato delle criticità, è monitorato con costanza dall’amministrazione e proprio per questo è stato ritenuto necessario ribadire e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza riguardo alle regole e gli orari per il collocamento rifiuti, che saranno controllati e sanzionati con sempre maggiore rigidità, al fine di tutelare la salute pubblica, l’immagine ed il decoro della città.

“Piazza Anfiteatro rappresenta un simbolo di Lucca nel mondo – dichiarano gli assessori Consani, Granucci e il vice sindaco Minniti – una tappa immancabile per ogni visitatore e centro pulsante delle attività cittadine. Non possiamo pertanto tollerare che questo luogo sia associato ad una situazione di degrado ed è nostra ferma intenzione tutelare questo spazio di inestimabile valore con puntualità, affinché in esso possa risplendere tutta la bellezza e la storia di Lucca“.

“Chiediamo quindi – concludono gli assessori e il vice sindaco – la massima collaborazione a commercianti e residenti, nel rispetto delle norme per il collocamento dei rifiuti e di tutta la cittadinanza”.

“Come azienda siamo al servizio del territorio tutto dei commercianti, dei residenti – aggiunge la presidente di Sistema Ambiente, Sandra Bianchi – resta però un punto fermo che deve appartenere a tutti: occorre rispettare le regole che vengono date. Farlo significa rispettare la città in ogni sua forma.