Potenziare l’impianto di Calavorno. In arrivo un milione da Gaia

Un milione di investimento per potenziare l’impianto di depurazione a Calavorno, nel comune di Coreglia Antelminelli. E’ quanto il Gestore Idrico GAIA S.p.A. ha previsto per migliorare l’attività del depuratore e aumentarne l’efficienza, al fine di sostenere con minori sforzi anche i carichi in ingresso più consistenti. Con l’incremento della popolazione, infatti, e delle attività industriali nella zona, risulta necessario potenziare le capacità di questo impianto al fine di assicurare un livello ottimale di depurazione. Non potendo realizzare ulteriori volumi sulla struttura esistente, si è deciso di effettuare un potenziamento del depuratore inserendo un trattamento di filtrazione direttamente all’interno della vasca biologica. I lavori di potenziamento prevedono una serie di interventi mirati, tra cui l’aggiornamento delle tecnologie di trattamento e l’ampliamento della capacità di depurazione.

Queste migliorie non solo consentiranno di aumentare l’efficienza del depuratore, ma contribuiranno anche a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività e a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di qualità delle acque. Di recente, sull’impianto sono già stati realizzati e conclusi alcuni interventi sui pretrattamenti e sulla vasca biologica, funzionali sia al generale miglioramento dell’attività del depuratore sia all’installazione delle membrane di filtrazione.

"Un investimento atteso e strategico per il nostro territorio che necessita di quell’impianto - dice il sindaco Marco Remaschi -. Grazie all’interlocuzione con Gaia si torna a investire sull’impianto di Calavorno e questo significa garantire un servizio ancora più efficiente e sostenibile per i cittadini e compiere un ulteriore passo in favore dell’ambiente e del rispetto del territorio".

"Gaia investe sul depuratore di Calavorno - aggiunge il presidente di Gaia Vincenzo Colle - , approvando nuovi lavori che saranno fondamentali per garantire una gestione sostenibile e per migliorare la qualità delle acque. Siamo consapevoli dell’importanza di questo impianto per la salute e il benessere della comunità locale e intendiamo impegnarci perché continui a svolgere il suo ruolo in modo sempre più efficace". E’ utile ricordare che il Master Plan Fognatura e Depurazione di GAIA S.p.A. prevede la delocalizzazione futura dell’impianto di depurazione di Calavorno. I lavori saranno avviati non appena espletate le regolari procedure di gara e avranno una durata di circa 4 mesi.