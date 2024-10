Posto fisso, nuove chance “Assumeremo i tecnici“

Parola d’ordine: lavoro. “Con l’Informagiovani stiamo spingendo moltissimo per creare opportunità concrete di incontro tra domanda e offerta, un importante cambiamento che stiamo conducendo insieme al dirigente Antonio Marino – spiega l’assessore Moreno Bruni –. I Comics sono una chance significativa anche se, ovviamente, con i giorni “contati“. Ma da qui può nascere di più, soprattutto se ci si registra sul database di Informagiovani potendo così accedere alla vetrina più ampia delle opportunità di lavoro. Un meccanismo funzionale anche a essere informati via mail sulle occasioni di recruting. Ne abbiamo già organizzate diverse, anche molto specifiche per settore“. Chi ha già raggiunto un importante traguardo sono coloro che sono rientrati nella graduatoria comunale dopo aver superato i vari step – prova a crocette, prova scritta e colloquio oltre alla filtraggio per titoli – del concorso per 15 posti in Comune per istruttore amministrativo.

“I legittimi assegnatari dei posti entreranno a breve, ma anche tutti coloro che hanno conquistato la graduatoria hanno sin da subito ottime chance di lavoro, tanto è vero che ce li stanno già chiedendo da altri Comuni“, fa sapere l’assessore Bruni. Per i 15 posti messi in palio dal Comune di Lucca per le mansioni di instruttore amministrativo, contratto a tempo indeterminato, si erano iscritte 2mila persone. Alla fine in graduatoria, dopo i vari step selettivi, ne sono approdati circa duecento.

E’ da considerare che la graduatoria dello scorso anno, numericamente uguale, fu completamente assorbita, nessuno restò senza lavoro. E le occasioni non si esauriscono qui. “Il prossimo anno lanceremo il concorso pubblico, sempre a tempo pieno e indeterminato, per 15 posti con profilo tecnico, con diploma o laurea“, annuncia Bruni. Intanto la partecipata del Comune Lucca Riscossioni e Servizi ha lanciato da qualche giorno l’annuncio di ricerca di un contabile per la sede di Sant’Anna. Si parte con un incarico per tre mesi con possibilità di proroga. Richiesto il diploma di ragionieria o equipollenti o laurea a indirizzo economico, disponibilità immediata, preferibilmente con esperienza specifica. Per candidarsi occorre rivolgersi alla filiale Randstad di Lucca, Via delle Tagliate III 664, tel. 0583.330111.

L.S.