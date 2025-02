Posti di blocco . Identificati in cento

Weekend intenso di controlli e prevenzione ad Altopascio, per i Carabinieri della Compagnia di Lucca, che unitamente ai colleghi del NAS di Livorno e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lucca, con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio. Una attività che ha portato a un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, per le mancanze riscontrare, oltre ad aver elevato ammende per circa 2.000 euro e sanzioni amministrative per circa 19 mila euro, oltre ad aver fatto emergere droghe e un dipendente al "nero".

Dalle 22 di sabato fino alle prime luci dell’alba di domenica, 15 militari dell’Arma, con il supporto dei colleghi dei reparti speciali, hanno identificato oltre 100 persone, tra le quali diversi con precedenti penali, oltre alla verifica di 15 veicoli e quattro esercizi pubblici. All’interno delle attività commerciali che sono state verificate, i Militari del NAS e del NIL riscontravano numerose irregolarità, sia in materia giuslavoristica che in materia igienico-sanitaria.

In particolare, i Militari dell’Arma in due attività hanno contestato al titolare violazioni in merito al mancato rispetto del divieto di fumo e sporco diffuso nei locali (cucina e bagno), mentre in un’altra sono state contestate violazioni in merito alla presenza di un lavoratore "in nero", peraltro privo di permesso di soggiorno, oltre ad altre come mancata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e mancata tracciabilità delle retribuzioni.

Grazie al cane "Tami", del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze, sono stati rinvenute anche sostanze stupefacenti: 11 grammi di hashish e un grammo di cocaina.