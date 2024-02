“Poste italiane, no a svendita e privatizzazione“

La segretaria Uilposte di Lucca, Gabriella Paganelli, interviene sulla manovra del Governo

“Non abbiamo avuto risposte o certezze dai vertici di Poste Italiane sul futuro della società – dice – e su quelli che potrebbero essere gli esiti della privatizzazione di ulteriori quote da parte dello Stato. I lavoratori hanno bisogno di garanzie, i sindacati hanno la necessità di confrontarsi sulle strategie e sulle politiche, industriali e occupazionali. Non possiamo accontentarci delle veline a scelte fatte”.

La segretaria della Uilposte di Lucca si fa portavoce del malcontento dei dipendenti a livello provinciale a pochi giorni di distanza dal primo vertice che ha messo di fronte i sindacati di categoria nazionali con i rappresentanti del Governo, dopo che si è palesata la volontà di una ulteriore privatizzazione di Poste Italiane.

“Nessuno pensi – aggiunge – che lavorare in poste significhi già oggi massime tutele. Il ricorso ai contratti a termine, al part time, alle gare al ribasso negli appalti è sempre più una costante della gestione e tutto ciò si ripercuote sull’utenza e sui cittadini: le proteste per i ritardi o le mancate consegne sono ormai all’ordine del giorno ma certo non dipende dai lavoratori che danno il massimo con quello che hanno a disposizione, compreso il tempo. Il nostro timore – continua Paganelli – è che con la vendita di ulteriori quote, i tagli al servizio non potranno che aumentare e a rimetterci saranno i più deboli“.